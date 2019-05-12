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Общество
Сюжет: Безопасный город (298)

«Безопасный город». В Бишкеке все перекрестки первого этапа оборудованы в срок

Межведомственная комиссия завершает процедуру приемки последних аппаратно-программных комплексов проекта «Безопасный город» на 19 перекрестках Бишкека перед их запуском в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.

Уточняется, что, согласно государственному контракту, все заявленные перекрестки оборудованы подрядчиком в срок — до 12 мая. Комиссия по их приемке работает второй день.

Перекрестки, оборудованные камерами в столице:

Элебесова — Аул;

Дэн Сяопина — Б.Алыкулова;

Дэн Сяопина — Садыгалиевой;

Боконбаева — Молодой Гвардии;

Фучика — АЗС;

Суеркулова — Байтика Баатыра;

Чуй — Шопокова;

Суеркулова — Юнусалиева;

Ч.Айтматова — Ахунбаева;

Жибек Жолу — Лермонтова;

Ауэзова — Чуй;

Л.Толстого — Молодой Гвардии;

Л.Толстого — Бакаева;

Б.Алыкулова — М.Омуракунова;

Ахунбаева — Тыналиева;

Ч.Айтматова — А.Масалиева;

М.Горького — Ч.Айтматова;

А.Токомбаева — 7 Апреля;

Ч.Айтматова — Семетей.

Прогнозная дата запуска камер в боевой режим — 14 мая.

Первый этап «Безопасного города» включает 110 аппаратно-программных комплексов: в Бишкеке — 42, на автотрассах Чуйской области — 48 и 20 передвижных комплексов. Ранее все скоростные рубежи и передвижные АПК уже были приняты в промышленную эксплуатацию.

На реализацию проекта из государственного бюджета не потрачено ни одного сома. Все риски, технические и экономические, несет подрядчик — концерн радиостроения «Вега».
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