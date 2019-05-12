«Безопасный город». В Бишкеке все перекрестки первого этапа оборудованы в срок

Межведомственная комиссия завершает процедуру приемки последних аппаратно-программных комплексов проекта «Безопасный город» на 19 перекрестках Бишкека перед их запуском в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.
Уточняется, что, согласно государственному контракту, все заявленные перекрестки оборудованы подрядчиком в срок — до 12 мая. Комиссия по их приемке работает второй день.
Перекрестки, оборудованные камерами в столице:
Элебесова — Аул;
Дэн Сяопина — Б.Алыкулова;
Дэн Сяопина — Садыгалиевой;
Боконбаева — Молодой Гвардии;
Фучика — АЗС;
Суеркулова — Байтика Баатыра;
Чуй — Шопокова;
Суеркулова — Юнусалиева;
Ч.Айтматова — Ахунбаева;
Жибек Жолу — Лермонтова;
Ауэзова — Чуй;
Л.Толстого — Молодой Гвардии;
Л.Толстого — Бакаева;
Б.Алыкулова — М.Омуракунова;
Ахунбаева — Тыналиева;
Ч.Айтматова — А.Масалиева;
М.Горького — Ч.Айтматова;
А.Токомбаева — 7 Апреля;
Ч.Айтматова — Семетей.
Прогнозная дата запуска камер в боевой режим — 14 мая.
Первый этап «Безопасного города» включает 110 аппаратно-программных комплексов: в Бишкеке — 42, на автотрассах Чуйской области — 48 и 20 передвижных комплексов. Ранее все скоростные рубежи и передвижные АПК уже были приняты в промышленную эксплуатацию.
На реализацию проекта из государственного бюджета не потрачено ни одного сома. Все риски, технические и экономические, несет подрядчик — концерн радиостроения «Вега».