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Общество

В Бишкеке у Южных ворот собираются участники акции «Бессмертный полк»

В Бишкеке у Южных ворот собираются участники акции «Бессмертный полк».

По данным ГУВД, в шествии могут принять участие до 40 тысяч бишкекчан. Ожидается, что колонны будут увеличиваться по ходу следования. «Бессмертный полк» пройдет пешим маршем от Южных ворот до площади Победы. Протяженность маршрута  7 километров.

Участники акции под песни военных лет и марш «Прощание славянки» пронесут портреты своих родных и близких, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В колонне пройдет и президент страны Сооронбай Жээнбеков.
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