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Общество

Самый высокогорный «Бессмертный полк» прошел в Кыргызстане на пике Путина

Группа общественных деятелей и альпинистов совершила восхождение на пик имени Владимира Путина, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом 24.kg сообщили организаторы акции.

По их данным, восхождение приурочили к 79-й годовщине Дня Победы. Участники пронесли портреты своих предков в рамках акции «Бессмертный полк».

Подъем на высоту волонтеры начали 5 мая, поход занял в общей сложности два дня. Активисты верхом на конях преодолели Аксайское ущелье, после ночевки в лагере начали восхождение на вершину.

Подъем начался утром, 6 мая. Пик Путина удалось покорить за 10 часов. После восхождения участники акции исполнили военные песни и запустили праздничный салют.

В восхождении участвовали советник президента КР по спорту, председатель Кыргызского географического общества Руслан Кыдырмышев, депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, журналист и блогер Роберт Францев, телеведущая Ассоль Молдокматова и другие.

Справка 24.kg

Пик Путина — самая высокая точка, на которой когда-либо проходила акция «Бессмертного полка». Вершина находится в горной системе Тянь-Шань. Ее высота — 4 тысячи 446 метров. Перед выходом в поход группа получила Знамя Победы из рук ветеранов Кыргызского общества блокадников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293388/
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