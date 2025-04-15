«Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Бишкеке и других регионах Кыргызстана

Акция «Бессмертный полк» состоится в Кыргызстане 9 мая. Об этом на брифинге сообщила Зульфира Хайбуллина, координатор движения «Бессмертный полк — Кыргызстан» в Бишкеке.
По ее словам, решение о проведении шествия было принято в конце прошлой недели.
«Сегодня очень хорошая новость, мы наконец-то можем во всеуслышание объявить, что 9 мая «Бессмертный полк» пройдет», — заявила Зульфира Хайбуллина.
Она подтвердила, что шествие пройдет по всем регионам, городам и селам страны. В Бишкеке акция пройдет в прежнем режиме:
- построение: 8.00 у Южных ворот;
- старт: 9.00;
- маршрут: от Южных ворот по улице Байтика Баатыра, далее по улице Абдрахманова, после по улице Фрунзе до площади Победы.
Зульфира Хайбуллина уточнила, что вопросы координации марша в столице в настоящее время согласовываются с мэрией Бишкека.
Кроме Бишкека, акция подтверждена в городах Оше, Джалал-Абаде, Канте, Кара-Балте и селе Ивановка, где работают местные координаторы движения.