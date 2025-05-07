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Общество

В мэрии рассказали, по каким улицам будет проходить «Бессмертный полк» 9 мая

Маршрут акции «Бессмертный полк» в этом году изменен. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. 

9 мая в 9.00 начнет свое движение ежегодная военно-патриотическая акция «Бессмертный полк». Мероприятие стартует от парка имени Дайыра Асанова по южной магистрали до Жукеева-Пудовкина. Затем от магистрали по Жукеева-Пудовкина, далее Ибраимова, до мемориала «Вечный огонь» на площади Победы.

В связи с чем, маршрут шествия будет частично перекрыт согласно схеме.

Мэрия города приглашает всех принять участие в ежегодной акции в рамках 80-летия Победы в ВОВ. Также просит с понимаем отнестись к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328387/
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