Впереди второй этап «Безопасного города»: объявлен тендер на закупку услуг

Государственный комитет информационных технологий и связи объявил конкурс на закупку услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях ПДД, зафиксированных камерами в рамках второго этапа проекта «Безопасный город». Об этом сообщил портал госзакупок.

В рамках второго этапа предусмотрен запуск 306 аппаратно-программных комплексов (АПК), из которых 40 — передвижные, остальные для скоростных участков и населенных пунктов.

Вскрытие заявок состоится 27 июня.

Метод закупки — одноэтапный с предквалификацией. В рамках предквалификации изучат опыт работы и техническое предложение участников конкурса. Прошедшие в следующий тур потенциальные подрядчики будут допущены к этапу по предоставлению своего ценового предложения.

Планируемая сумма закупки — 5 миллиардов 791 миллион 764 тысячи 960 сомов.