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Общество
Сюжет: Безопасный город (297)

Впереди второй этап «Безопасного города»: объявлен тендер на закупку услуг

Государственный комитет информационных технологий и связи объявил конкурс на закупку услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке,  данных видеонаблюдения и нарушениях ПДД, зафиксированных камерами в рамках второго этапа проекта «Безопасный город». Об этом сообщил портал госзакупок.

В рамках второго этапа предусмотрен запуск 306 аппаратно-программных комплексов (АПК), из которых  40 — передвижные, остальные для скоростных участков и населенных пунктов.

Вскрытие заявок состоится 27 июня.

Метод закупки — одноэтапный с предквалификацией. В рамках предквалификации изучат опыт работы и техническое предложение участников конкурса. Прошедшие в следующий тур потенциальные подрядчики будут допущены к этапу по предоставлению своего ценового предложения.

Планируемая сумма закупки — 5 миллиардов 791 миллион 764 тысячи 960 сомов.
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