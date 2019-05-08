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Общество

В Бишкеке в Дубовом парке зажгли Вечный огонь. На время

В Бишкеке в Дубовом парке зажгли Вечный огонь. Об этом в Facebook сообщил журналист Таалайбек Жумабек уулу.

Таалайбека Жумабек уулу
Фото Таалайбека Жумабек уулу. Вечный огонь в Дубовом парке

В пресс-службе мэрии отметили, что огонь будет гореть три дня. «Перед Днем Победы сотрудники муниципальных служб привели в порядок мемориал красногвардейцев и прилегающую территорию», — отметили в мэрии.

Напомним, в парке находится мемориал красногвардейцев, павших в борьбе за советскую власть. Это обелиск 11-метровой высоты из красного полированного гранита. С западной стороны памятника в 1970 году открыли Вечный огонь в память о погибших в Великой Отечественной войне. Однако пламя там не горит.
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