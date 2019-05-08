«Безопасный город». В БГК предложили установить камеры на остановках

Депутат Бишкекского городского кенеша Данияр Иманалиев предложил установить в рамках проекта «Безопасный город» видеокамеры на остановках общественного транспорта. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

По его словам, после внедрения проекта водители стали меньше нарушать Правила дорожного движения. Однако не решается проблема незаконных парковок.

«Люди часто паркуются на остановках, там стоят таксисты. Может, дополнительно рассмотреть возможность размещения аппаратно-программных комплексов (видеокамер) на остановках? Водители могли бы останавливаться не в начале остановки, а хотя бы в конце. Создается пробка, а водитель автобуса или троллейбуса не может проехать и не нарушать. Затем его штрафуют. Инспекторов УОБДД на всех не хватит. Думаю, нужно поставить камеры хотя бы в центре города», — предложил он.

Представитель УОБДД Бишкека отметил, что в Бишкеке работают 270 инспекторов. Охватить весь город они не могут.