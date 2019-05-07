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Общество

Почти тысяча новых фонарей появится на улицах Бишкека

В столице продолжается модернизация наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, на бульваре Молодой Гвардии запланирована установка новых опор и 134 фонарей, на бульваре Эркиндик — 130 штук. В мэрии отметили, что исторические опоры сохранены, обновляется только электрическая часть.

В Дубовом парке появится около 130 светильников, в парке на улице Масалиева — 210, на велодорожке по Южной магистрали — 380.

«Бишкексвет проводит капитальный ремонт сетей наружного освещения с установкой 77 фонарей около Кыргызской Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. На улице Фучика меняют старые опоры и монтируют 130 светильников. На пересечении проспектов Чуй и Манаса установили декоративные лампы и светодиодные ленты на ограждения в этностиле», — отметили в мэрии.

В муниципалитете подчеркнули, что из-за ремонта возможно включение фонарей днем.
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