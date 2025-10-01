На въезде в город Балыкчи начался демонтаж уличных фонарей, которые были установлены совсем недавно. Конструкции не выстояли против сильных ветров, что вынудило власти убрать их.

Фото из социальных сетей. В Балыкчи демонтируют новые фонари

Бывший мэр города Султан Кермалиев на своей странице в соцсетях задал вопрос: кто понесет ответственность за просчеты? Он отметил, что расходы на демонтаж почти в два раза выше стоимости установки. Дополнительно приходится тратить средства на транспорт, армирование и повторное подключение.

При проектировании и установке не были учтены природные особенности региона. В итоге бюджет несет дополнительные убытки, а жители остались без освещения на въезде в город.

Официальных комментариев от мэрии пока не поступало.