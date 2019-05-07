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Общество

В Стамбуле начались «кастрюльные протесты» из-за отмены итогов выборов мэра

Фото © РИА Новости/Руслан Кривобок. Стамбул. Архивное фото

Жители многих районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИК отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам представителя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ЦИК Реджепа Озеля, отмена итогов выборов связана с тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.

Повторные выборы мэра Стамбула назначили на 23 июня.

Граждане Турции, живущие в различных частях Стамбула, встретили решение ЦИК акциями протеста в виде стука по кастрюлям и сковородкам. Протесты начались в районе 10 часов вечера в районах Бешикташ и Ферикей, потом присоединились и другие районы, протестующих гудками поддерживают водители машин.

Пользователи соцсетей выкладывают ролики, на которых сняты обычные спальные районы, на записях слышен оглушительный звон кастрюль из окон и балконов. Точно такая же реакция, которую журналисты назвали «кастрюльной революцией», наблюдалась по всей Турции во время полуторамесячных протестов в 2013 году в связи с планами властей застроить парк Гези в центре Стамбула.

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8 процента голосов, опередив на 13 тысяч 729 голосов соперника, кандидата от ПСР, ближайшего соратника турецкого лидера Тайипа Эрдогана, экс-премьера и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма, получившего 48,55 процента голосов.

Оппозиционная НРП впервые с 1994 года победила на выборах мэра крупнейшего города Турции Стамбула и турецкой столицы Анкары. Ее кандидаты победили также в Измире, Анталье, Адане, Мерсине.
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