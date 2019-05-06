7 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-15.00 — микрорайон «Кок-Джар», 7-11, 18, 9а;

9.00-17.00 — улица Гоголя, 111, отрезок улицы Абдрахманова, 214;

9.30-17.00 — отрезки улиц Айдаралиева, Севастопольской, Айни, Тираспольской, Сарыгулова, жилмассив «Касым» (улицы Салтанат, Аманат, Кубаныч);

9.30-18.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Куликовской, переулки Кузнечный, Черкесский, жилмассивы «Колмо» (улицы Максат, Кенеш), «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Кок-Сай), «Ала-Тоо» (улицы Камырата, Кызыл-Тоо);

15.00-16.00 — отрезок улицы Менделеева;

15.00-17.00 — отрезки улицы Матросова, переулка Елецкий;

10.00-16.00 — 7-й микрорайон, 52, 53;

10.00-17.00 — отрезки улиц Мусы Джалиля, Чуйской, Кирпичной, Осмонкула, Древесной, Курманджан Датки;

10.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (1-8-я улицы).

2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Веселая, Тулебердиева, Сельская), Виноградное, Полевое, Лебединовка (улицы Боконбаева, Манаса, Чуйская), Кок-Джар (улица Маликова), Карла Маркса (улицы Молодой Гвардии, Фрунзе, Молодежная, Школьная, Киевская, Шоссейная, Крупской, Ленина, Комсомольская, Карла Маркса), Пригородное (улицы Островского, Набережная, Юбилейная, Верхняя, переулок Клубный), Восток (улица Береговая), Таш-Мойнок (улица Восточная), Кой-Таш (улица Кул уулу Кытай).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Степная, 60 лет Киргизии, Правды, Торговая, Свободы), Новопавловка (улицы Лавровых, Чолпон-Ата, Проектируемая, Свердлова, Садовая).

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Александровка (улицы Дружбы, Первое Мая, Комсомольская, Почтовая, Ленина, Школьная, Токтогула, Масанчина, Татарская, Куйбышева), Ак-Суйок (водокачка), Чон-Арык (улицы Карабека, Центральная), Мураке (улицы Школьная, Токтогула).

Жайыльский РЭС

9.00-17.00 — cело Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Люксембург (улица Жайылма), Новопокровка (улица Логвиненко), Киргшелк.

3Ошская область

8.00-17.00 — города Ош (села Кенеш, Тээке, Озгур, Тюлейкен, микрорайоны «Туран», «Курманджан Датка»), Кара-Суу (улицы Гагарина, Терешкова, Панфилова), села Бору, Жыналач, Кара-Согот, Комбаза, Тельман, Ак-Таш, Жылкелди, Беш-Тал, Борко, Калинин.

4 Баткенская область