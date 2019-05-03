14:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Насилие над детьми (218)

Мальчика, которого протащили за машиной, выписали из больницы

Мальчика, которого дядя протащил за машиной, выписали из больницы. Об этом сообщил ОФ «Лига защитников прав ребенка».

По его информации, ребенок находится с мамой.

«Мама с ребенком не могут вернуться в семью, пока идет следствие. Им надо снять жилье на время. Мы ищем квартиру на короткий период. В последующем мама планирует забрать сына в Москву, где работает и снимает жилье», — сообщили в фонде.

В фонде добавили, что у женщины не хватает средств на покупку двух билетов в Москву, желающие могут помочь, перечислив деньги на Элсом ОФ «Лига защитников прав ребенка» 0771454445.

В Бишкеке 32-летний мужчина привязал девятилетнего племянника к машине и протащил несколько метров. Ребенка госпитализировали, а родственника отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура Первомайского района Бишкека обжаловала меру пресечения мужчине.
Ссылка:
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Мама мальчика, которого протащили за машиной, встретилась с ребенком
Бабушке мальчика, которого протащили за машиной, запрещено к нему подходить
Издевательство над ребенком. Комиссия по делам детей решит, с кем он останется
Издевательство над ребенком. Прокуратура обжаловала меру пресечения мужчине
Мама мальчика, которого дядя протащил за машиной, выехала в Бишкек
Мальчика, которого родственник протащил за машиной, поместят в кризисный центр
Мужчину, привязавшего ребенка к машине, отпустили под подписку о невыезде
Мужчина привязал ребенка к машине и протащил его несколько метров в Бишкеке
Учителя, побившего школьника в Бишкеке, уволят
В Кыргызстане в 2018 году увеличилось количество преступлений в отношении детей
Популярные новости
Мама мальчика, которого дядя протащил за&nbsp;машиной, выехала в&nbsp;Бишкек Мама мальчика, которого дядя протащил за машиной, выехала в Бишкек
Суд обязал Алмазбека Атамбаева и&nbsp;канал &laquo;Апрель&raquo; выплатить 600 тысяч сомов истцам Суд обязал Алмазбека Атамбаева и канал «Апрель» выплатить 600 тысяч сомов истцам
Раим-миллион появился на&nbsp;публике. Пользователи соцсетей активно обсуждают Раим-миллион появился на публике. Пользователи соцсетей активно обсуждают
Суд по&nbsp;делу экс-мэров Бишкека. Подсудимый встал на&nbsp;скамейку, чтобы увидеть дочь Суд по делу экс-мэров Бишкека. Подсудимый встал на скамейку, чтобы увидеть дочь
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
С&nbsp;1&nbsp;по&nbsp;10&nbsp;мая СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! С 1 по 10 мая СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»