Мальчика, которого протащили за машиной, выписали из больницы

Мальчика, которого дядя протащил за машиной, выписали из больницы. Об этом сообщил ОФ «Лига защитников прав ребенка».

По его информации, ребенок находится с мамой.

«Мама с ребенком не могут вернуться в семью, пока идет следствие. Им надо снять жилье на время. Мы ищем квартиру на короткий период. В последующем мама планирует забрать сына в Москву, где работает и снимает жилье», — сообщили в фонде.

В фонде добавили, что у женщины не хватает средств на покупку двух билетов в Москву, желающие могут помочь, перечислив деньги на Элсом ОФ «Лига защитников прав ребенка» 0771454445.

В Бишкеке 32-летний мужчина привязал девятилетнего племянника к машине и протащил несколько метров. Ребенка госпитализировали, а родственника отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура Первомайского района Бишкека обжаловала меру пресечения мужчине.