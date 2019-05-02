3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 – улицы Гоголя, 111, Абдрахманова, 214;
- 9.30-13.00 – 8-й микрорайон, 16-20;
- 9.30-18.00 – отрезки улиц Андижанской, Суворова, Осмонкула, Древесной, Кулатова, Логвиненко, Горького, переулки Оренбургский, Новосибирский, Ошский, Коллекторный, район ВДНХ, жилмассивы «Щербакова» (улица Щербакова), «Салам-Алик» (улицы Жергетал, Кок-Сай), улица Термечикова (район ипподрома);
- 9.30-17.00 – отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улицы Выставочной до реки Ала-Арчи, микрорайон «Джал», 29.
- 10.00-18.00 – жилмассив «Алтын-Ордо»;
- 13.00-17.00 – улица Байтика Баатыра, 3а, 3в, 3/4;
- 15.00-18.00 – 5-й микрорайон, 1/1-4/1, 1, 2, 6-8.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 – села Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская, детский сад, медпункт), Берлик (улицы Айдаралиева, Жумалы), Константиновка, Луговое, Кырман, Учкун (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ысык-Кол, Кенеш).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 – села Кызыл-Туу (улицы Жыламыш, Ибрагимова, Проектируемая, Мамеева), Новопавловка (улицы Нур, Ийгилик), Военно-Антоновка (улица Фрунзе), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Келечек, Линейная, Жанылык, Пионерская, Восточная, Фрунзе, Мира), жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 – села Сретенка (улица Первомайская), Александровка (улица Мамайская), Темен-Суу, Ак-Башат, Мураке (улица Кадыркула, карьер, кошары);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 – город Кант (улицы Полевая, Гайдара, Орджоникидзе), село Люксембург (улицы Тельмана, Джаильская, Киргизская).