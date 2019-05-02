3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 – улицы Гоголя, 111, Абдрахманова, 214;

9.30-13.00 – 8-й микрорайон, 16-20;

9.30-18.00 – отрезки улиц Андижанской, Суворова, Осмонкула, Древесной, Кулатова, Логвиненко, Горького, переулки Оренбургский, Новосибирский, Ошский, Коллекторный, район ВДНХ, жилмассивы «Щербакова» (улица Щербакова), «Салам-Алик» (улицы Жергетал, Кок-Сай), улица Термечикова (район ипподрома);

9.30-17.00 – отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улицы Выставочной до реки Ала-Арчи, микрорайон «Джал», 29.

10.00-18.00 – жилмассив «Алтын-Ордо»;

13.00-17.00 – улица Байтика Баатыра, 3а, 3в, 3/4;

15.00-18.00 – 5-й микрорайон, 1/1-4/1, 1, 2, 6-8.

2 Чуйская область

9.00-17.00 – села Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская, детский сад, медпункт), Берлик (улицы Айдаралиева, Жумалы), Константиновка, Луговое, Кырман, Учкун (улицы Айбек-Ата, Ынтымак, Достук, Ысык-Кол, Кенеш).

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 – села Кызыл-Туу (улицы Жыламыш, Ибрагимова, Проектируемая, Мамеева), Новопавловка (улицы Нур, Ийгилик), Военно-Антоновка (улица Фрунзе), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Келечек, Линейная, Жанылык, Пионерская, Восточная, Фрунзе, Мира), жилмассив «Ак-Ордо» (район ТЭЦ-2).

Московский РЭС

9.00-17.00 – села Сретенка (улица Первомайская), Александровка (улица Мамайская), Темен-Суу, Ак-Башат, Мураке (улица Кадыркула, карьер, кошары);

Кантский РЭС