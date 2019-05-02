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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (216)

Бабушке мальчика, которого протащили за машиной, запрещено к нему подходить

Мальчика, которого протащил на своем BMW дядя, родственники не навещают. Председатель ОФ «Лига защиты прав ребенка» Назгуль Турдубекова объяснила 24.kg почему.

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По ее словам, обвиняемому родственнику и бабушке, которая проходит по делу свидетелем, поскольку инцидент произошел, когда мальчик проживал у нее, запрещено законом приближаться к ребенку, поэтому к нему в больницу никто не приходит. 

Ранее пользователи соцсетей сообщили о том, что родственники ребенка не навещают его. Более того, у мальчика якобы не было необходимых мыломоющих средств и сменной одежды.

Напомним, в Бишкеке 32-летний мужчина привязал девятилетнего племянника Ж.К. к машине и протащил несколько метров. Ребенка госпитализировали, а родственника отпустили под подписку о невыезде.
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