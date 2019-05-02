Мама мальчика, которого дядя протащил за машиной, выехала в Бишкек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ОФ «Лига защитников прав ребенка».

В фонде отметили, что помогли сыну связаться с мамой.

«Ребенок был счастлив. Она в дороге. Уже сегодня мама будет в Бишкеке», — отметили в фонде.

В организации сообщили, что вещей и еды у него достаточно. Мальчика навещает классный руководитель.

Напомним, в Бишкеке 32-летний мужчина привязал девятилетнего племянника Ж.К. к машине и протащил несколько метров. Ребенка госпитализировали, а родственника отпустили под подписку о невыезде.