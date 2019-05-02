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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (216)

Издевательство над ребенком. Комиссия по делам детей решит, с кем он останется

Вопрос, останется ли ребенок, которого дядя протащил на веревке за машиной, с мамой, решит комиссия по делам детей Первомайского района. Об этом сообщил в Facebook ОФ «Лига защитников прав ребенка».

По его данным, мама пострадавшего прилетела в Бишкек, встретилась со следователем и омбудсменом.

«Дальше дело мальчика рассмотрит комиссия по делам детей Первомайского района. Она примет решение, с кем будет дальше пребывать ребенок. Правовую и психологическую помощь мальчик получит в Центре помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения», — отметили в фонде.

В Бишкеке 32-летний мужчина привязал девятилетнего племянника Ж.К. к машине и протащил несколько метров. Ребенка госпитализировали, а родственника отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура Первомайского района Бишкека обжаловала меру пресечения мужчине.
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