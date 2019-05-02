В Бишкеке открыли сезон фонтанов

В Бишкеке открылся сезон фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сотрудники «Тазалыка» 1 мая подключили фонтанные комплексы. Всего на балансе предприятия их находится 16. Они будут работать каждый день с 10.00 до 19.00. Фонтаны на центральной площади Ала-Тоо и напротив Исторического музея — до 21.00.​

Все комплексы с 14.00 до 16. 00 отключаются на технический перерыв, чтобы избежать перегрева моторов и двигателей.​

На центральной площади продолжают сажать цветы. Ранее сотрудники «Тазалыка» украсили ее цветочными часами, по которым можно узнать точное бишкекское время. Всего посадят более 95 тысяч цветов.​