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Общество

В Бишкеке открыли сезон фонтанов

В Бишкеке открылся сезон фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

По ее данным, сотрудники «Тазалыка» 1 мая подключили фонтанные комплексы. Всего на балансе предприятия их находится 16. Они будут работать каждый день с 10.00 до 19.00. Фонтаны на центральной площади Ала-Тоо и напротив Исторического музея до 21.00.​

Все комплексы с 14.00 до 16. 00 отключаются на технический перерыв, чтобы избежать перегрева моторов и двигателей.​

На центральной площади продолжают сажать цветы. Ранее сотрудники «Тазалыка» украсили ее цветочными часами, по которым можно узнать точное бишкекское время. Всего посадят более 95 тысяч цветов.​
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