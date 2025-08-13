В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику

В центре Бишкека при реконструкции фонтана «Солнечные рыбки» рабочие обнаружили под двумя слоями бетона толщиной от 10 до 20 сантиметров старое мозаичное дно. Яркое покрытие из смальты создали в 1982 году и долгие годы скрывалось под цементной облицовкой.

Фонтан, расположенный на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула, является одним из символов города. Его автор — художник Владимир Кругман, который выкладывал мозаику вручную. В советское время она считалась образцом монументально-декоративного искусства.

Сейчас специалисты осторожно очищают и восстанавливают найденный мозаичный слой, чтобы вернуть фонтану исторический облик. Параллельно модернизируется оборудование, а вокруг объекта планируют благоустроить территорию — установить освещение, скамейки и создать зону отдыха.