2 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.00-19.00 — отрезки улиц Панфилова, Куренкеева;

9.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач»;

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Чортекова, Ойсул-Ата), «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Эркин-Сай, Жерге-Тал), отрезок улицы Баетова, бульвар Эркиндик, 63, 71, 72.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улица Алма-Атинская, район ПМК-3, тупик Алма-Атинский), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Восток (улицы Летняя, Ленина, Советская), Мраморное (улицы Юбилейная, МТФ, Урожайная), Лебединовка (улицы Бокомбаева, Манаса, Чуйская, Угловая), Беш-Кунгей (улица 18-й километр, дачи «Лесхоз»), Арашан (улица 19-й километр), Кой-Таш (улица Койташская), Карла Маркса (улицы Молодой Гвардии, Шоссейная, 22-го партсъезда, Фрунзе, Молодежная, Школьная, Киевская, Крупской, Ленина, Комсомольская).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Почтовая, Калинина, Советская), села Джаны-Джер (1-й микрорайон, улицы Больничная, Молодой Гвардии, Дзержинского, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Спортивная, Правды, Лесная, Северная, переулок Лесной), Сокулук (улица Садовая), Южный (улицы Вишневая, Королева, Гагарина), Новопавловка (улицы Чолпон-Ата, Проектируемая, Свердлова, Садовая, Лавровых), Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная), Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Западная, Животноводство), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Панфилова (улица Линейная), город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, Ново-Аларчинская).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Беш-Терекская, Новая, Больничная), Мураке (улицы Центральная, Орозалиева), Кыз-Моло (улицы Западная, Грибанова), Александровка (улицы Масанчина, Комсомольская, Почтовая).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улица Центральная), село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Калинина, Мира, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупская, Строительная).

3 Иссык-Кульская область