2 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-19.00 — отрезки улиц Панфилова, Куренкеева;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач»;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Чортекова, Ойсул-Ата), «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Эркин-Сай, Жерге-Тал), отрезок улицы Баетова, бульвар Эркиндик, 63, 71, 72.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улица Алма-Атинская, район ПМК-3, тупик Алма-Атинский), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Восток (улицы Летняя, Ленина, Советская), Мраморное (улицы Юбилейная, МТФ, Урожайная), Лебединовка (улицы Бокомбаева, Манаса, Чуйская, Угловая), Беш-Кунгей (улица 18-й километр, дачи «Лесхоз»), Арашан (улица 19-й километр), Кой-Таш (улица Койташская), Карла Маркса (улицы Молодой Гвардии, Шоссейная, 22-го партсъезда, Фрунзе, Молодежная, Школьная, Киевская, Крупской, Ленина, Комсомольская).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Почтовая, Калинина, Советская), села Джаны-Джер (1-й микрорайон, улицы Больничная, Молодой Гвардии, Дзержинского, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Спортивная, Правды, Лесная, Северная, переулок Лесной), Сокулук (улица Садовая), Южный (улицы Вишневая, Королева, Гагарина), Новопавловка (улицы Чолпон-Ата, Проектируемая, Свердлова, Садовая, Лавровых), Военно-Антоновка (улицы Степная, Северная, Полярная), Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Западная, Животноводство), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Панфилова (улица Линейная), город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, Ново-Аларчинская).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Беш-Терекская, Новая, Больничная), Мураке (улицы Центральная, Орозалиева), Кыз-Моло (улицы Западная, Грибанова), Александровка (улицы Масанчина, Комсомольская, Почтовая).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улица Центральная), село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Калинина, Мира, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупская, Строительная).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Королькова, Октябрьская, Жамансариева, Айни, Алыбакова, Московская, Гагарина, Асаналиева, Орозова, Гебзе, Тыныстанова, Карасаева, Дзержинская, Мичурина, Комсомольская, Молодежная, Джантошева, Третьякевича, Масалиева, Кирова, Гебзе, Туркестанская, Салиева, Абдрахманова, Ленина), село Ак-Олон.