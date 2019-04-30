Адвокат Сапара Исакова говорит неправду, считает Генпрокуратура

На заседании Бишкекского городского суда по рассмотрению апелляционной жалобы защитников фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что на заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор озвучил недостоверную информацию о том, что имелось технико-экономическое обоснование модернизации теплоцентрали за $150 миллионов.

В ГП КР заявили, что утверждения адвоката — это неправда. Выступление генпрокурора подготовили на основании материалов уголовного дела, в ходе расследования которого установлено, что в декабре 2009 года специалисты ОАО «Электрические станции» совместно со специалистами Всемирного банка произвели расчеты в виде предварительного ТЭО модернизации ТЭЦ. Специалисты обозначили, что для реконструкции с применением современных западных технологий и установкой новейшего европейского оборудования требовалось $150 миллионов.

Этот факт, по версии следствия, доказывается и тем, что проект включили в программу Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на 2013-2017 годы и утвердили указом президента от 21 января 2013 года со стоимостью проекта в $150 миллионов со сроком реализации с 2014 по 2017 год. Поэтому, отметили в главном надзорном органе, заявления юриста Нурбека Токтакунова несостоятельны и необоснованны.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.