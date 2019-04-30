14:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (297)

Адвокат Сапара Исакова говорит неправду, считает Генпрокуратура

На заседании Бишкекского городского суда по рассмотрению апелляционной жалобы защитников фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что на заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор озвучил недостоверную информацию о том, что имелось технико-экономическое обоснование модернизации теплоцентрали за $150 миллионов.

В ГП КР заявили, что утверждения адвоката — это неправда. Выступление генпрокурора подготовили на основании материалов уголовного дела, в ходе расследования которого установлено, что в декабре 2009 года специалисты ОАО «Электрические станции» совместно со специалистами Всемирного банка произвели расчеты в виде предварительного ТЭО модернизации ТЭЦ. Специалисты обозначили, что для реконструкции с применением современных западных технологий и установкой новейшего европейского оборудования требовалось $150 миллионов.

Читайте по теме
Модернизация ТЭЦ. Бывший премьер не знает, куда делся проект на $150 миллионов

Этот факт, по версии следствия, доказывается и тем, что проект включили в программу Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на 2013-2017 годы и утвердили указом президента от 21 января 2013 года со стоимостью проекта в $150 миллионов со сроком реализации с 2014 по 2017 год. Поэтому, отметили в главном надзорном органе, заявления юриста Нурбека Токтакунова несостоятельны и необоснованны.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация ТЭЦ. Суд оставил всех обвиняемых за решеткой
Модернизация ТЭЦ. Родственники подсудимых набросились на журналистов
Модернизация ТЭЦ. Подсудимые не понимают, почему их обвиняют в коррупции
ТЭО проекта для модернизации ТЭЦ Бишкека. Куда делись $150 миллионов?
Модернизация ТЭЦ. Бывший премьер не знает, куда делся проект на $150 миллионов
Суд по модернизации ТЭЦ. Обвиняемым продлили срок содержания на два месяца
Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев свою вину не признал
Суд по модернизации ТЭЦ. У Салайдина Авазова рак простаты
Суд по модернизации ТЭЦ. Обвинение построено на показаниях свидетелей
Суд по модернизации ТЭЦ. На процессе подсудимые останутся за решеткой
Популярные новости
Драка с&nbsp;участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление Драка с участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление
Бывший депутат от&nbsp;СДПК о&nbsp;том, почему место Алмазбека Атамбаева в&nbsp;тюрьме Бывший депутат от СДПК о том, почему место Алмазбека Атамбаева в тюрьме
В&nbsp;Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана В Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана
Трасса Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Грязь, ухабы и&nbsp;водительский мат Трасса Бишкек — Кара-Балта. Грязь, ухабы и водительский мат
Бизнес
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам