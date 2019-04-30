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Общество

Бишкеку передали копию знамени Победы. Его пронесут во время Бессмертного полка

Посольство России в Кыргызстане сегодня передало депутатам Бишкекского городского кенеша и координаторам акции «Бессмертный полк» копии знамен Победы.

«Мы передаем копию знамени Победы, которое было установлено на Рейхстаге, учитывая, какое внимание уделяется в Кыргызстане празднованию Победы и событиям, связанным с войной. 363 тысячи человек из Кыргызстана ушли на фронт, более 90 тысяч из них погибли. В Кыргызстане большое внимание уделяется памяти тех событий. В том числе мы ожидаем проведения Бессмертного полка не только в Бишкеке, но и 32 городах Кыргызстана», — рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров рассказал журналистам, что предложение о передаче копии знамени Победы озвучила депутат Валентина Лисниченко. Ее поддержало посольство России в Кыргызстане.

«Это большое событие для Кыргызстана. Мы будем передавать копии знамени Победы городским кенешам всех городов, чтобы вместе выйти с ними на шествие Бессмертного полка. Это мероприятие для всех очень значимо», — отметил Жаныбек Абиров.

Он подчеркнул, что подготовка к Бессмертному полку уже завершается. 6 мая состоится генеральная репетиция шествия. Власти столицы приглашают всех желающих присоединиться к акции.

«Это дань памяти героям, тем, кто принимал участие в сражениях, вносил свой вклад в Победу в тылу. Мы также проведем небольшой прием для тех ветеранов, которые остались в живых. Будем чествовать их», — заключил Николай Удовиченко.
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