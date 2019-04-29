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Общество

В Кыргызстане назвали даты дополнительной регистрации на ОРТ

Дополнительная регистрация на Общереспубликанское тестирование пройдет 17 и 20 мая. Об этом сообщил сайт Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

Регистрация пройдет в центрах тестирования (школах, где будет проводиться Общереспубликанское тестирование) с 13.00 до 17.00, и ее проводят администраторы тестирования. В офисе ЦООМО регистрация на тест не проводится.

Стоимость регистрации — 320 сомов за основной тест и 320 сомов за каждый предметный тест.

С 2018 года ОРТ является обязательным для поступления на грантовые места вузов, а также на все формы обучения на контрактной основе (очной, заочной и вечерней).
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