При авариях и форс-мажорах предлагают не проводить госзакупки

Депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов предлагает при авариях и форс-мажорах не проводить госзакупки. Документ внесен на рассмотрение парламента.

По словам нардепа, закупающая организация вправе самостоятельно провести закупки методом прямого заключения договора в случаях приобретения товаров, работ и услуг для локализации последствий форс-мажорных обстоятельств, требующих незамедлительного восстановления, аварии, необходимости срочного медицинского вмешательства.

Кроме того, закупки можно не проводить в случаях обеспечения национальной обороны и национальной безопасности, а также для защиты от стихийных бедствий.