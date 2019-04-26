«Безопасный город». Сроки реализации второго этапа опять перенесли

Государственные органы до сих пор не согласовали перекрестки по второму этапу проекта «Безопасный город».

Как пояснили 24.kg в Государственном комитете информационных технологий и связи, тендер могут объявить только после утверждения технико-экономического обоснования и технического задания созданной распоряжением правительства межведомственной рабочей группой.

В настоящее время изучаются рекомендации гражданского сектора и задействованных в проекте ведомств.

Напомним, ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обещал, что до 20 апреля начнется реализация второго этапа проекта «Безопасный город» и до конца года во всех крупных городах и на автотрассах республики будут установлены камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

В рамках второго этапа реализации проекта «Безопасный город» по всей республике установят 314 аппаратно-программных комплексов.