Ипотека за 3 процента, детские пособия в $140. Как живется кыргызстанке в Швеции

Мавлюда Омошева уехала в Швецию 14 лет назад на заработки. Как и все мигранты из Кыргызстана, она хотела помочь родным: надо было финансово поддержать маму в обучении троих младших братьев и поставить их на ноги.

Швеция ее покорила, и женщина обустроила не только личную жизнь, но и перевезла в Европу братьев.

Фото из личного архива Мавлюды Омошевой. На работе

— У вас трое детей, вы, наверное, считаетесь в Европе многодетной семьей. Не трудно с детьми в Швеции?

— Нет, здесь государство во всем помогает и поддерживает. Мы, как многодетная семья, получаем пособие — по $140 каждому, и нам добавляют $100.

Детские сады недорогие. Оплата зависит от дохода семьи, то есть каждый ребенок обязательно будет принят. Когда я была студенткой, за двоих детей платили $50 в месяц. Сейчас $100. Это очень мало по местным меркам.

Во время беременности очень заботятся в поликлиниках, роды бесплатные. А об условиях в родильных домах не стоит даже говорить и сравнивать с Кыргызстаном.

Оплачивается также декретный отпуск. После рождения двоих детей я решила отучиться на медика. Окончив университет, устроилась на работу в республиканскую больницу. Год сижу дома с третьим ребенком, страховая компания оплачивает 80 процентов моей зарплаты. Собираюсь продлить отпуск еще на полгода.

Фото из личного архива Мавлюды Омошевой. С семьей

Права детей хорошо защищены. Часто в интернете читаю, что социальные службы забрали ребенка, которого уронили родители. А если взрослые были замечены в распивании спиртных напитков или состоят на учете как наркоманы, то они под постоянным присмотром.

Кстати, тут стоматологические услуги бесплатные до 18 лет.

Также многие лекарства получаем бесплатно.

— Но это все для тех, у кого гражданство Швеции...

— Да, у нас с мужем есть гражданство. Но такие же права имеют и те, у кого просто вид на жительство.

Главное в Швеции – желание и стремление. Хочешь – работай, хочешь – учись. Созданы все условия, чтобы созидать и законно зарабатывать на жизнь. Мавлюда Омошева

Единственная разница — с паспортом получаешь более широкие права голоса. Можешь выбирать парламент. Выезд во многие страны мира без визы.

— А как прошел адаптационный период в Европе?

— Первое время было трудно со знанием языка. Потому что я приехала с английским, а тут везде общаются на родном —шведском языке. Поэтому пришлось ходить на курсы и выучить его.

Читайте по теме Как Айгерим Бектенова повергла в шок кыргызских депутатов в Швейцарии

Я приехала сюда в 21 год. Работала горничной, уборщицей. На многое не обращала внимания, так как четко знала, что, собрав определенную сумму, уеду обратно в Кыргызстан. Однако отъезд все время откладывался: надо было помочь маме обучить младших братьев.

Потом встретила мужа, он тоже из Кыргызстана. Мы вдвоем пошли в мечеть и совершили нике, затем подали заявление в ЗАГС. Помню, тогда у нас были только велосипед и черный рюкзак. А свадьбу уже потом сыграли в Кыргызстане.

Затем в Швецию пригласили его родственников и моих братьев. Теперь у нас почти вся семья живет и работает тут.

— Не дорого жить в Стокгольме?

— Мне кажется, что в Кыргызстане жизнь намного дороже, потому что там постоянно приходится экономить на чем-то. Здесь, когда я захожу в магазин, свободно делаю покупки, не думая, хватит ли денег. Учитывая размер заработной платы, в Швеции цены на продукты, коммунальные услуги приемлемы.

Тем более здесь очень удобная кредитная система. Например, мы взяли на 40 лет ипотечный кредит. Ежемесячные выплаты такие мизерные, что мы почти не замечаем, что у нас есть долг. Сумма выплат по кредитам составлена после подсчета всех наших доходов и расходов. Банк посчитал расходы даже на туалетную бумагу.

Процентные ставки на ипотеку — от 0,51 до 3 процентов, на машину — 5 процентов, на отдых — 6-7 процентов.

— Что в вас изменилось за эти годы?

— Когда я приезжаю в Кыргызстан, замечаю, что моя вежливость удивляет людей. Но здесь все обращаются с улыбкой на лице.

В Кыргызстане встречают по одежке, а тут не смотрят на внешний вид. Можно прийти в домашней одежде в банк, и тебя обслужат так же, как более презентабельного клиента. Мавлюда Омошева

Научилась быть более пунктуальной, точной, уважать время и мнение других. Народ здесь очень благородный, толерантный. Например, у нас пожилые соседи. К ним мои дети ходят как к своим бабушке и дедушке. Прыгают в их кроватях, бегают по их дому. Соседи не против. Я часто прихожу к ним с едой. Они на Пасху, Рождество одаривают нас подарками.

— А что вы хотели бы внедрить в Кыргызстане из шведского опыта?

Читайте по теме Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США

— Было бы хорошо, если бы в Кыргызстане заработала паллиативная медицина. Здесь смертельно больные люди не доставляют лишнюю нагрузку своим родственникам. В больницах есть специальные отделы, где оказывают паллиавтивную помощь, бесплатно предоставляя лекарства, морфин, все по желанию пациента.

Еще не люблю долгие очереди в Кыргызстане. Хорошо, если введут электронную очередь. Поддерживаю новую систему выплаты штрафов — в Бишкеке очень опасно на дорогах.

Фото из личного архива Мавлюды Омошевой

— Чем занимается ваш муж?

— Работает в сфере строительства. Сейчас они занимаются реставрацией балконов на зданиях в центре Стокгольма, построенных в XVIII веке. В Швеции здания не сносят, наоборот, стараются сохранить в первозданном виде.

— А много кыргызов в Швеции?

— Раньше было мало. В последние годы очень много. На улице обязательно встретишь хотя бы одного земляка.

Некоторые прибывают нелегально, им трудно находить работу, уезжают обратно. Мы помогаем по мере возможности. Без разрешения на работу здесь невозможно трудоустроиться, но можно жить, так как документы проверяют только в некоторых случаях: в машине, с пивом в руках в общественных местах и при получении проездного билета.