Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США

Фото из личного архива Эсеналы Ниязова.

Генеральный директор тренингового центра CYBERTEK, программист банка CHASE в городе Чикаго Эсеналы Ниязов рассказалкак ему, кыргызстанцу из глубинки, удалось осуществить американскую мечту.

Эсеналы Ниязов родом из Баткенской области. В 2010 году после окончания школы он поступил в КТУ «Манас». Будучи студентом, на летние каникулы решил поехать в США по программе Wolk and travel и остался там. В Штатах он окончил технический колледж Медисона, затем Висконсинский университет. Сегодня наш 25-летний соотечественник успешно развивает в США свою карьеру в сфере IT.

— Чтобы поступить в США учиться, достаточно ли вам было знаний, полученных в Кыргызстане?

— Проблемы были с английским языком. Я понял, даже если мы будем учить язык с первого класса, все равно не сможем похвастаться в Америке его хорошим знанием. Наши методы преподавания не направлены на общение. Мне пришлось заново учить английский. А вот к математике и техническим наукам у меня с детства был особый интерес. А еще мне помогла моя эрудиция.

— А какими еще трудностями столкнулись в первые годы пребывания за океаном?

— Трудно привыкнуть к американскому стилю жизни, тем более раньше я не выезжал за рубеж. В 18 лет впервые оказался в чужой стране. Необходимо было зарабатывать на питание, платить за жилье и контракт колледжа.

Работал продавцом в парке, в торговых центрах, курьером, в общем, прошел весь путь мигранта в США. Почти у всех приезжих в послужном списке есть записи о таком трудовом опыте.

— В Чикаго самая крупная диаспора наших соотечественников. Как их оценивает местное население?

— Наши соотечественники отличаются усердием и трудоспособностью. Раньше многие кыргызстанцы работали таксистами и дальнобойщиками. Поэтому некоторые думают, что кыргызы и сейчас трудятся в основном водителями.

Но за прошедшие годы наши соотечественники получили там высшее образование. Ну, в принципе, сюда приезжают люди с хорошим фундаментом знаний.

Теперь они постепенно занимают нишу IT. Например, в нашем тренинг-центре CYBERTEK 70 процентов слушателей — кыргызстанцы. Я думаю, в ближайшие 2-3 года наши соотечественники будут занимать хорошую долю мест в этой области.

Кстати, сейчас в США стремительно развивают тренинг-центры. Они выполняют и роль кадрового агентства, так как с их рекомендацией легче устроиться на работу, чем с дипломом университета.

— Как вам удается совмещать две работы?

— CYBERTEK — это один из ведущих тренинг-центров в США. Мы полгода назад в Чикаго открыли его филиал. У нас сейчас 120 студентов. Мы их обучаем программированию. Я преподаю после работы. Но в основном центром управляю дистанционно.

— Почему наши соотечественники выбирают именно интернет-технологии? И как вы оцените потенциал отечественных айтишников?

— Это самая модная и востребованная индустрия, которая очень стремительно развивается за рубежом. И что тоже важно, программисты хорошо зарабатывают.

К сожалению, эта сфера в Кыргызстане очень медленно движется. А наши университеты дают устаревшие навыки. Поэтому выпускникам местных вузов потом приходится переучиваться.

У нас много талантливых ребят. Кыргызстан имеет все шансы превратиться в страну IT.

Эту темы мы часто обсуждаем на наших встречах с земляками. В США есть наши соотечественники, которые не первый год трудятся в этой области. Вот с ними планируем использовать наш опыт на родине и открыть тренинг-центры для наших программистов в Бишкеке.

Если мы сможем создать хорошую команду, то они, находясь в Кыргызстане, могут получать заказы со всего мира, от всех мировых компаний. Конечно, для этого необходимо завоевать доверие. Например, в мире очень ценятся программисты из Индии. Любая компания в США, не раздумывая, отдает заказы индийским программистам.

Но надо учитывать, что эта сфера может так же быстро устареть. И, кстати, сама профессия тоже требует постоянных новых знаний и информации, так как каждый день появляются новые технологии.