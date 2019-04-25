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Общество

Правительство должно развивать потенциал реагирования на стихийные бедствия

Правительство должно направлять силы на развитие потенциала реагирований на стихийные бедствия. Об этом сегодня на презентации отчета Азиатского банка развития «Обзор развития Азии  2019» заявила директор постоянного представительства АБР в КР Кэндис МакДэйган.

По ее словам, стихийные бедствия продолжают оставаться важным фактором экономического развития. Обзор развития Азии, как правило, основывается на макроэкономических показателях. Однако в этом году АБР решил обратить особое внимание на вопрос реагирования на стихийные бедствия и их предотвращение.

«На экономический рост Азии влияют тенденции глобального развития и ограничения в торговле. Но природные бедствия и опасные природные явления продолжают оставаться важным фактором развития региона. Их последствия гораздо важнее, чем может показаться. В Азии на каждого пятого человека распространяется изменение климата. Поэтому правительства должны направлять усилия на предотвращение стихийных бедствий, обеспечивать страхование и перестрахование», — подчеркнула Кэндис МакДэйган.
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