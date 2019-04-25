10:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Куда и как сдавать вторсырье? Все ответы теперь в мобильном приложении

В Кыргызстане запустили мобильное приложение с контактами пунктов приема вторичного сырья Tazar.

Читайте по теме
Как можно сохранить природу, не жертвуя своим комфортом. Советы экоактивистов
Как отмечают разработчики, основная задача приложения — уменьшить количество отходов, попадающих на свалки.

Приложение позволит пользователям найти пункты приема вторсырья, обмениваться информацией и изучать повторное использование продуктов для того, чтобы наносить меньше вреда окружающей среде.

Приложение можно скачать на App Store и Play Market.

«Tazar стремится уменьшить количество отходов, попадающих на свалки, систематизируя сдачу вторсырья в Кыргызстане и популяризируя сортировку отходов, вторичное использование сырья и более бережное отношение к ресурсам», — отмечают разработчики полезного приложения.
Ссылка:
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданин Турции в шоке от мусора возле села Кашка-Суу
Канал превратили в свалку, мусор никто не убирает
В Кыргызстане хотят ввести утилизационный сбор. Кто его будет платить
Жители Бишкека жалуются на полные мусорные урны
Берега канала Бишкекской ТЭЦ превращаются в помойку
В микрорайоне «Восход» города Каракола не вывозят мусор
Жители Каинды жалуются на то, что местные власти запустили город
Жители города Кара-Балты вновь жалуются на мусор
Возле здания мэрии Кара-Балты лежит куча мусора
В Бишкеке улицу Льва Толстого превратили в мусорную свалку
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»
&laquo;Росинбанк&raquo; снизил процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитованию «Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию