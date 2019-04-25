Куда и как сдавать вторсырье? Все ответы теперь в мобильном приложении

В Кыргызстане запустили мобильное приложение с контактами пунктов приема вторичного сырья Tazar.

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Как отмечают разработчики, основная задача приложения — уменьшить количество отходов, попадающих на свалки.

Приложение позволит пользователям найти пункты приема вторсырья, обмениваться информацией и изучать повторное использование продуктов для того, чтобы наносить меньше вреда окружающей среде.

Приложение можно скачать на App Store и Play Market.

«Tazar стремится уменьшить количество отходов, попадающих на свалки, систематизируя сдачу вторсырья в Кыргызстане и популяризируя сортировку отходов, вторичное использование сырья и более бережное отношение к ресурсам», — отмечают разработчики полезного приложения.