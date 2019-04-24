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Общество

Несогласие с выделением помощи Кыргызстану обернулось штрафом для россиянина

Пользователь «ВКонтакте» заплатит 30 тысяч рублей за нелестную фразу о президенте России Владимире Путине после выделения помощи $30 миллионов Кыргызстану. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в России впервые применили закон о наказании за явное неуважение к государственной власти. Полемика о человеческих качествах президента России раскошелит жителя Новгородской области на 30 тысяч рублей.

Чудовский районный суд Новгородской области признал местного жителя Юрия Картыжева виновным в административном правонарушении, которое ввели в российское законодательство менее месяца назад. Оно наказывает за публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к органам госвласти, штрафом от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Старший оперуполномоченный местного МВД, листая «ВКонтакте», наткнулся на пару заметок жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева о президенте. Они датированы 31 марта.

Юрий Картыжев опубликовал аудиозапись заседания, на котором судья зачитал свое решение. «Записки с текстом «Путин — сказочный... — запнулся судья и закончил мысль: Матерное слово».

В интернете гуляют эти записки. Из них следует, что Картыжев удивился решению Владимира Путина подарить Кыргызстану $30 миллионов в дни его визита в конце марта.

«Участия в правонарушении Юрий Картыжев не отрицает, но не раскаивается», — заключил судья и выписал штраф в 30 тысяч рублей.

Закон о наказании за публичную критику власти Госдума приняла в марте 2019 года. Юрий Картыжев стал первым фигурантом новой волны санкций в отношении граждан России.
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