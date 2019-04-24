25 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улица Гоголя, 28а, 6-й микрорайон, 14/1;

9.30-16.00 — отрезки улиц Бектенова, Кольцевой, Юнусалиева;

9.30-18.30 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Орго» (улицы Кербез, Арабаева, Кайберен, Ак-Чолмок), Полицейский городок, отрезки улиц Алыкулова, Приморской, Дэн Сяопина, Интергельпо, Дмитрова, Литвинова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Рязанской, Парковой, жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», 110-й квартал, отрезки улиц Волковой, Патриса Лумумбы, Фучика, Военный городок;

9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ыссык-Кол, Оберон), отрезки улиц Фирсова, Пролетарской;

9.00-10.00 — улица Логвиненко, 55/2.