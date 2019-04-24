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Общество

25 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — улица Гоголя, 28а, 6-й микрорайон, 14/1;
  • 9.30-16.00 — отрезки улиц Бектенова, Кольцевой, Юнусалиева;
  • 9.30-18.30 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Орго» (улицы Кербез, Арабаева, Кайберен, Ак-Чолмок), Полицейский городок, отрезки улиц Алыкулова, Приморской, Дэн Сяопина, Интергельпо, Дмитрова, Литвинова;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Рязанской, Парковой, жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», 110-й квартал, отрезки улиц Волковой, Патриса Лумумбы, Фучика, Военный городок;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ыссык-Кол, Оберон), отрезки улиц Фирсова, Пролетарской;
  • 9.00-10.00 — улица Логвиненко, 55/2.

2Чуйская область


Аламединский РЭС
  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Чкалова, Мичурина, Комсомольская, Садовая, Набережная, проспекты Победы, Ленина), Ленинское, Арашан (улица 19-й километр), Беш-Кунгей (улица 18-й километр), Кой-Таш (улица Кой-Ташская), Карла Маркса (улицы Киевская, Фрунзе, Крупской, Молодежная, Школьная, Ленина, Шоссейная, Комсомольская, 22-го Партсъезда), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Новая, Куйбышева);
Сокулуский РЭС
  • 9.00-17.0 — села Нижнечуйское (улицы Фрунзе, Гагарина, Коммунистическая, Партсъезда, Школьная, Первомайская), Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская), Маловодное (улица Пролетарская), Кара-Сакал (улица Тоголока Молдо), Сокулук (улицы Белинского, Достук, Фрунзе, Пионерская), жилмассив «Ак-Ордо»;
Московский РЭС
  • 9.00-17.00 — села Сретенка (ОКХ «Россия»), Чон-Арык (улица Карыбека), Беловодское (улица Фрунзе, центральный рынок), Беш-Орюк (улица Бокомбаева), Петровка (улицы Советская, Заводская);
Жайыльский РЭС
  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Труда, Суворова, Лермонтова, Оборонная, Школьная, Красноармейская, Фрунзенская, Узбекская, Ломоносова, переулки Лермонтова, Олимпийская, Ярославская, Центральная, Карла Маркса, Тельмана, Тоголока Молдо);
Кантский РЭС
  • 9.00-17.00 — села Таш-Башат, Новопокровка (улицы Шевченко, Горького, Ленина, Эшпая, Октябрьская, Советская, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная).
 
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