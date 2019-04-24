В Кыргызстане предлагают законодательно регулировать волонтерскую деятельность. Законопроект на общественное обсуждение вынес депутат Жогорку Кенеша Канатбек Керезбеков.

В справке-обосновании отмечен растущий интерес к волонтерской деятельности. Но она не регулируется законодательно, отсутствует государственная политика в этой сфере, не определены правовые и экономические механизмы поддержки и развития волонтерской деятельности.

В законопроекте приведены понятия и термины, разъясняющие суть волонтерской деятельности, ее цели и принципы, определены полномочия государственных и местных органов, установлены условия и порядок волонтерской деятельности.

Проект подготовлен по результатам анализа действующих законов, регулирующих волонтерскую деятельность в России, Казахстане и Таджикистане.