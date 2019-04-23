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Общество

В Бишкеке у здания Верховного суда митингуют сторонники Садыра Жапарова

В Бишкеке у здания Верховного суда начался митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Около 150 сторонников бывшего парламентария требуют от судей отпустить его на свободу. По словам выступающих, Садыр Жапаров всегда боролся с коррупцией и беспокоился об экологии.

«Если судьи боятся ада, пусть примут справедливое решение», — сказала одна из митингующих.

Сегодня коллегия Верховного суда рассматривает сокращение срока экс-депутату Садыру Жапарову.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013-м. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
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