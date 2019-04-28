Вычеты из налогов. Как вернуть деньги, потраченные на учебу ребенка

Каждый работающий кыргызстанец платит подоходный налог в размере 10 процентов от своего заработка. Но мало кто знает, что сумму налога можно уменьшить без ухода в тень. Для этого в законе предусмотрены так называемые вычеты.

Специалисты финансовой компании «Сенти» рассказали 24.kg, что такое вычеты и как их можно получить.

1 Что такое вычеты из налогов

Вычеты из налогов (вернее будет сказать, вычеты из налоговой базы) — это предусмотренные Налоговым кодексом вычеты из облагаемого дохода, на который имеет право любой гражданин КР и который соответствует требованиям, необходимым для права вычета. Вычеты предусмотрены для снижения уплачиваемой суммы подоходного налога.

2 Чем они могут быть полезны для кыргызстанцев

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Простыми словами, любой ваш доход как физического лица облагается подоходным налогом в размере 10 процентов. Сумма вашего дохода является налоговой базой, то есть это та сумма, из которой исчисляется 10-процентный подоходный налог.

К примеру, если ваш доход составил 20 тысяч сомов, то налоговой базой для расчета подоходного налога является именно эта сумма. Из нее нужно уплатить 10 процентов подоходного налога.

3 А зачем тогда вычеты?

Вычеты позволяют отнять из облагаемой суммы дохода (налоговой базы) определенную сумму (сумму вычетов) для уменьшения суммы вашего облагаемого подоходным налогом дохода (вашей налоговой базы). Чем меньше налоговая база, тем меньше сумма, уплачиваемая в качестве налога. То есть вычеты позволяют вам уменьшить налоговую базу.

4 Как это посчитать?

Например, ваша зарплата (ваш доход) составила 10 тысяч сомов. Это налоговая база. С нее вы должны уплатить 10 процентов, то есть 1 тысячу сомов подоходного налога. Но вы также обязаны уплатить 10 процентов в Соцфонд в качестве пенсионных отчислений.

Пенсионные отчисления — это и есть вычет. То есть вы уплачиваете в Соцфонд 10 процентов от 10 тысяч сомов, у вас остается 9 тысяч сомов. То есть теперь вы должны уплатить подоходный налог на 1 тысячу сомов, а не 900 сомов.

5 Какие есть вычеты

Существует три вида вычетов: стандартный, социальный и имущественный.

6 Какие есть виды стандартных вычетов

Персональный вычет в размере 6,5 расчетных показателя (650 сомов) за каждый месяц налогового периода, на иждивенцев — в размере одного расчетного показателя на каждого иждивенца за каждый месяц налогового периода (100 сомов), отчисления по госсоциальному страхованию по доходам, не облагаемым подоходным налогом (пенсионные отчисления в Соцфонд), и отчисления в негосударственный пенсионный фонд (не более 8 процентов от налоговой базы налогоплательщика).

7 Что такое социальный вычет

Налогоплательщик имеет право на получение социального вычета на образование налогоплательщика и его иждивенцев, возраст которых не превышает 24 года.

8 То есть если я плачу за учебу своего ребенка, то могу получить социальный вычет?

Совершенно верно. Размер вычета на дошкольное, школьное образование, начальное, среднее и высшее профессиональное устанавливается равным сумме оплаты, произведенной налогоплательщиком в адрес организации образования КР, имеющей лицензию уполномоченного госоргана и подтвержденной документами, но не более 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование.

9 В каком случае предоставляется такое право?

Право на социальный вычет предоставляется при подаче налоговой декларации на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих произведенные расходы. При этом право на вычет предоставляется только одному налогоплательщику.

10 Какие документы надо представить, чтобы получить социальный вычет?

Для получения социального вычета необходимо представить письменное заявление (три экземпляра) при подаче налоговой декларации и документов, подтверждающих расходы (договор/контракт с образовательным учреждением и квитанции об оплате).

11 Есть какие-то условия, которые нужно соблюсти, чтобы получить социальный вычет?

Образовательное учреждение должно иметь лицензию. Право на вычет предоставляется только одному налогоплательщику. При этом размер вычета не может превышать 10 процентов от размера налоговой базы, без учета вычетов на образование. Если же размер превышает ограничение, данное превышение не подлежит вычету в следующих налоговых периодах.

12 Если человек оплачивает детсад или школу в размере, равном сумме подоходного налога, значит ли это, что подоходный налог не будет уплачиваться?

Нет. Вычет не означает, что вам возвращают данную сумму. Вычет означает, что вы можете отнять эту сумму с общих доходов, чтобы сократить налоговую базу для исчисления подоходного налога. Подоходный налог платится ежемесячно. А возврат разницы уплаченного подоходного налога социального вычета делается раз в год.

13 Какую сумму тогда мне будут возвращать?

Социальный вычет отнимается для исчисления подоходного налога. То есть налог исчисляется с суммы дохода за минусом вычетов. В итоге вам вернут разницу между уже уплаченной суммой налогов и суммой налогов с учетом вашего социального вычета.

14 Как посчитать, на какую сумму социального вычета я могу рассчитывать?

Например, ваша ежемесячная зарплата составляет 20 тысяч сомов, а расходы на учебу — 50 тысяч сомов. В этом случае расчет выглядит следующим образом:

совокупный годовой доход — 240 тысяч сомов (20 тысяч*12);

персональный вычет — 7 тысяч 800 сомов (650*12);

соцотчисления — 24 тысячи сомов (2 тысячи*12);

Итого налоговая база — 208 тысяч 200 сомов.

Соответственно, в год вы уплачиваете 20 тысяч 820 сомов подоходного налога.

Из общей налоговой базы высчитываем ограничение для социального вычета: 208 200*10% = 20 тысяч 820 сомов.

15 Суммы в итоге равные. Почему тогда мне нужно платить подоходный налог?

Да. Но они подразумевают разные значения. Первая цифра — это подоходный налог. А вторая — ограничение по социальному вычету. То есть если вы оплатили за школу ребенка 50 тысяч сомов, максимально вы можете вычесть лишь 20 тысяч 820 сомов.

16 Я посчитала сумму подоходного налога и сумму вычета. Как быть дальше?

Итак, вы уплатили за год 20 тысяч 820 сомов в качестве налогов. Но представили в декларации подтверждение о соцвычетах на школу ребенку. И заранее в декларации вы уже пересчитываете с учетом соцвычета.

Теперь нужно снова посчитать, какую сумму подоходного налога вы должны уплатить за минусом социального вычета. Считаем по той же формуле:

совокупный годовой доход — 240 тысяч сомов (20 000*12);

персональный вычет — 7,8 тысячи сомов (650*12);

соцотчисления — 24 тысячи сомов (2 тысячи *12);

соцвычет — 20 тысяч 820 сомов.

Налоговая база теперь: 240 тысяч — 7 тысяч 800 — 24 тысячи — 20 тысяч 820 сомов = 187 тысяч 380 сомов.

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На эту сумму пересчитываете подоходный налог (10 процентов), получается 18 тысяч 738 сомов.

Ранее вы уже уплатили 20 тысяч 820 сомов, а должны были 18 тысяч 738 сомов. Таким образом, вам должны вернуть переплаченную сумму налога: 20 тысяч 820(фактически уплаченная сумма налога) — 18 тысяч 738 (сумма налога с учетом вычета на школу). 2 тысячи 82 сома вам вернутся.

17 Я подала все документы. Налоговая согласилась делать вычет. Как я получу эту сумму — деньгами на руки или предусмотрен другой вариант?

Когда вы подаете заявление на социальный вычет, то указываете счет в банке. В течение 40 дней после принятия решения о выплате вычета налоговая переведет его на ваш счет.

18 До какого возраста ребенка можно делать вычет?

До 18 лет.

19 Социальный вычет из-за расходов на образование ребенка может получить только один родитель или оба?

Только один налогоплательщик.

20 А что такое имущественные вычеты?

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме средств, фактически направленных налогоплательщиком на погашение процентов по ипотечному кредиту, но не более 230 тысяч сомов в год.

21 Когда дают имущественный вычет?

Имущественный налоговый вычет предоставляется при подаче налоговой декларации на основании письменного заявления и документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств, в счет погашения кредита и процентов по нему.

22 В каких случаях имущественный вычет не применяется?

Он не применяется в случаях, в которых оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры для налогоплательщика производится за счет средств работодателя или иного субъекта, а также в случае, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми лицами.

23 Как его получить и какие нужны документы?

Вместе с декларацией подаете заявление и подтверждающие документы об уплате процентов по ипотеке (договор кредита, выписку с банковского счета, квитанции).

24 Имущественный вычет распространяется только на выплаты по ипотеке или на оплату аренды квартиры тоже?

Только на ипотеку. Ипотечным является кредит, полученный для приобретения и/или строительства зданий и помещений жилищного фонда под залог этих зданий и помещений.

25 Я могу воспользоваться только одним вычетом или всеми сразу?

Всеми сразу. Любой гражданин, уплачивающий налоги, имеет право на вычеты, если он понес расходы, подпадающие под вычет.

26 Если я решил получить все виды вычетов, есть ли ограничения по максимальной сумме, которую могут списать с моего дохода и не облагать подоходным налогом?

Делится по вычетам. Вычет не списывает, вычет уменьшает вашу налоговую базу, по которой исчисляется подоходный налог.