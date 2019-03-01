В Министерстве транспорта и дорог рассказали, откуда взялись трещины на новой альтернативной дороге север — юг.

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По его данным, в ходе обследования проектного участка Кызыл-Жылдыз — Арал (183 — 195 километры) по проекту строительства альтернативной автомобильной дороги север — юг инженером-консультантом после осенне-зимнего периода 2016-2017 годов в 11 местах выявлены продольные трещины на поверхности асфальтобетонного покрытия шириной до двух сантиметров .

По результатам исследования и тестирования нижних слоев конструкций дороги и материалов выяснилось, что причиной трещин стал большой перепад суточной температуры в зимний период.

«Это негативно повлияло на эксплуатационные качества асфальтобетонного покрытия. При этом отмечаем, что при таких климатических условиях битум не выдерживает большие температурные изменения. Помимо этого, на данных местах подземные грунтовые воды находятся близко к поверхности земли», — подчеркнули в Минтрансе.

По условиям контракта, весь объем работ, где выявлены трещины дорожного покрытия, инженером-консультантом сняты с сертификата оплаты на общую сумму около 12 миллионов сомов.

Кроме того, этот проектный участок находится под ответственностью подрядчика. Поэтому любые выявленные дефекты будут устранены силами и за счет средств подрядчика в строительном сезоне 2019 года.

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«Далее эти трещины были залиты битумной мастикой в строительном сезоне 2018-го. Появление новых и состояние уже имеющихся трещин на этих участках находятся под постоянным наблюдением инженера-консультанта и подрядчика. На сегодня министерством создается межведомственная комиссия. По результатам изучения состояния асфальтобетонного покрытия будут приниматься соответствующие решения», — говорится в сообщении.