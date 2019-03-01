В Министерстве транспорта и дорог рассказали, откуда взялись трещины на новой альтернативной дороге север — юг.
По его данным, в ходе обследования проектного участка Кызыл-Жылдыз — Арал (183 — 195 километры) по проекту строительства альтернативной автомобильной дороги север — юг инженером-консультантом после осенне-зимнего периода 2016-2017 годов в 11 местах выявлены продольные трещины на поверхности асфальтобетонного покрытия шириной до
По результатам исследования и тестирования нижних слоев конструкций дороги и материалов выяснилось, что причиной трещин стал большой перепад суточной температуры в зимний период.
По условиям контракта, весь объем работ, где выявлены трещины дорожного покрытия, инженером-консультантом сняты с сертификата оплаты на общую сумму около 12 миллионов сомов.
Кроме того, этот проектный участок находится под ответственностью подрядчика. Поэтому любые выявленные дефекты будут устранены силами и за счет средств подрядчика в строительном сезоне 2019 года.
«Далее эти трещины были залиты битумной мастикой в строительном сезоне 2018-го. Появление новых и состояние уже имеющихся трещин на этих участках находятся под постоянным наблюдением инженера-консультанта и подрядчика. На сегодня министерством создается межведомственная комиссия. По результатам изучения состояния асфальтобетонного покрытия будут приниматься соответствующие решения», — говорится в сообщении.
Учитывая, что выявленная проблема может быть не единственной, будет проведена комплексная проверка и других участков альтернативной дороги север — юг на всей ее протяженности.Минтранс