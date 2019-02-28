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Общество
Сюжет: Безопасный город (206)

«Безопасный город». До конца недели перекрестки по второму этапу будут готовы

Мэрия Бишкека обещает завершить подготовку перекрестков по второму этапу проекта «Безопасный город». Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

Городские власти ведут активную работу по приведению в порядок дорожной инфраструктуры на девяти перекрестках и двух путепроводах, которые будут оснащены камерами в рамках второй фазы проекта «Безопасный город». Наносится дорожная разметка, установлены дорожные знаки и светофоры. Работы уже проведены на перекрестках Чуй — Манаса, Манаса — Жибек Жолу, Абдрахманова — Чуй и Ахунбаева — Абдрахманова.

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МП «Бишкекзеленхоз» осуществляет санитарную обрезку деревьев, загораживающих обзор светофоров и дорожных знаков. МП «Бишкексвет» занимается установкой наружного освещения.

В рамках второго этапа реализации проекта «Безопасный город» оборудуют камерами фиксации нарушений Правил дорожного движения перекрестки Боконбаева — Манаса, Чуй — Манаса, Чуй — Павлова, Жибек Жолу — Манаса, М.Ганди — Боталиева, Жибек Жолу — Курманджан Датки, Ахунбаева — Байтик Баатыра, Чуй — Абдрахманова и Байтик Баатыра — Горького.

Камеры также появятся на путепроводах по улицам Ибраимова и 7 Апреля (скоростемеры).
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