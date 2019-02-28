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Общество

Цифра дня. В Кыргызстане выдали 39 тысяч 872 разрешения на владение оружием

В Кыргызстане всего выдано 39 тысяч 872 разрешения, в основном на охотничье оружие. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев во время обсуждения в Жогорку Кенеше поправок в Закон «Об оружии».

Депутат Бактыбек Турусбеков предложил публиковать данные владельцев оружия. «Я думаю, такая информация должна быть доступна. Мы живем в мирное время, но в криминальных сводках часто всплывает оружие. Если даете разрешение, то несете ответственность», — сказал он.

Алмазбек Орозалиев ответил, что данные есть в МВД, однако в открытом доступе их нет, поскольку в этом случае придется выкладывать личные сведения владельцев. «Есть правила хранения. Должен быть сейф. Минимум раз в год проверяем правила хранения», — добавил он.
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