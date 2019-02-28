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Общество

В Кыргызстане продают казахские яблоки. Фермеры просят запретить ввоз

Фермеры попросили Минсельхоз запретить ввоз яблок из Казахстана. С таким предложением на встрече с министром сельского хозяйства Нурбеком Мурашевым выступил фермер Алтынбек Абдрасулов.

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По его словам, Казахстан каждый раз необоснованно налагает запрет на ввоз кыргызской продукции.

«Запретили нам продавать яблоки, но при этом сами продают на наших рынках свою продукцию. Я специально прошелся по рынку «Сары Озон». Под видом казахских яблок продают китайские. Мы-то умеем отличать. Почему Кыргызстан не может написать ноту в Казахстан?» — задался он вопросом.

Фермер отметил, что официальный запрет на ввоз овощей и фруктов привел только к росту контрабандной продукции в Казахстан.

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«Мы все равно продаем яблоки. Только теперь контрабандой», — заявил он.

Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев сообщил, что с Казахстаном идут переговоры, но не ответил, может ли Кыргызстан внести встречный запрет на ввоз казахской продукции.
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