Казахстан не комментирует заявление Кыргызстана о нарушении правил ЕАЭС. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

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По данным ведомства, ограничения на ввоз хурмы, яблок и картофеля казахская сторона не сняла до сих пор. В Астану вылетели представители департамента карантина растений КР. Они намерены добиться от Казахстана признания необоснованности претензий и согласия на пропуск овощей и фруктов из Кыргызстана.

19 февраля Казахстан ввел временные карантинные фитосанитарные меры о запрете на ввоз продукции из Кыргызстана (картофеля продовольственного и семенного, яблок и хурмы) и Узбекистана (граната). В Минсельхозе Кыргызстана заявили, что уведомление о запрете на ввоз с 19 февраля в Бишкеке получили лишь через два дня — 21 февраля. В нем говорится о 59 случаях ввоза зараженной продукции, но только 11 фактов касаются яблок, картофеля и хурмы.