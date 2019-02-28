Фильм «Мунабия» номинировали на премию «Ника»

В Москве объявили номинантов на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника». Об этом сообщил сайт премии.

«Мунабия» Таалайбека Кулмендеева номинирована в категории «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».

Лента поборется с фильмами «Хрусталь» беларуски Дарьи Жук, «Берлин-Аккурган» узбекского режиссера Зульфикара Мусакова, «Ласковое безразличие мира» казаха Адильхана Ержанова и «Прекрасная коррупция» Евгения Дамаскина (Молдова).

Вручение наград победителям состоится в Москве 30 марта. «Ника» — национальная кинопремия России. В этом году ее вручат в 32-й раз.

«Мунабия» — история любви кыргызских Ромео и Джульетты, хотя герои не юные возлюбленные, а люди в возрасте. Одноименная новелла Казата Акматова награждена литературной общественностью Кыргызстана в конце 1970-х годов как «Лучшее произведение года».