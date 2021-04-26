Фильм Артыкпая Суюндукова «Шамбала» стал победителем премии «Ника»

Картина кинорежиссера Артыкпая Суюндукова «Шамбала» стала победителем премии «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии». Об этом 24.kg сообщила PR-менеджер киностудии «Кыргызфильм» Назик Кадырова.

Она отметила, что национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения, в том числе научные, в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.

Премия учреждена Российской академией кинематографических искусств «Ника». Фильм «Шамбала» снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход».

Производство картины — Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева при участии киностудии «Айтыш».