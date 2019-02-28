«Росинбанк» готов продать свое здание Соцфонду за 40 миллионов сомов

«Росинбанк» готов продать свое здание Первомайскому районному управлению Социального фонда за 40 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Напомним, ранее Соцфонд объявил тендер на покупку здания. Оно должно быть не менее 700 квадратных метров и приспособлено для административных нужд, иметь не менее 20 кабинетов, парковку на 10 машин, удобные подъездные пути.

Рассматриваются объекты только в центре Бишкека (район, ограниченный бульваром Молодой Гвардии, проспектом Жибек Жолу, улицами Абдрахманова и Боконбаева).

К слову отметим, что Национальный банк приобрел 5 миллионов 604 тысячи 844 простые именные акции ОАО «Российский инвестиционный банк». Это 71,65 процента уставного капитала банка.