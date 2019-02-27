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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (194)

Ремонт дорог или вырубка деревьев. Эколог призвал искать логику развития Бишкека

Необходимо искать не компромисс, сколько вырубить деревьев в ходе реконструкции улиц, а задуматься над логикой развития Бишкека. Об этом во время объезда улиц, которые отремонтируют в ходе второй фазы китайского проекта, сказал эколог Дмитрий Ветошкин.

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«У нас не стоит вопрос найти компромисс, сколько вырубить деревьев. Мы за логику. Первая задача для города — это экологическая безопасность и транспортная мобильность. Последняя подразумевает и пешеходов, и велосипедистов, и общественный транспорт, и личные автомобили. А экологическая безопасность подразумевает, чтобы в столице жилось безопасно», — отметил он.

Дмитрий Ветошкин заявил, что в некоторых случаях вырубка деревьев необходима, но при этом муниципалитет должен знать, что делать дальше. В частности, оставлять полноценную территорию для зеленых насаждений не менее полтора метра полосы, а не высаживать в квадратики.

«Должна быть стратегия обновления зеленого фонда. Надо создавать питомники и выращивать качественный посадочный материал, а не привозить из Европы неадаптированные саженцы. Тогда мы поймем, что идет плановая реконструкция посадочного материала», — пояснил эколог.

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Он добавил, что пересадка отдельных деревьев, о которой говорят муниципальные власти, невозможна в условиях Бишкека.

«Надо понимать, что дерево над землей и под ней выглядит практически одинаково. Технологии по пересадке деревьев есть. Однако они не подходят к нашим условиям. Там другие грунты и корневая система компактная. У нас каменистые грунты, и деревья ищут источники влаги, поэтому корни очень разветвленные», — заметил Дмитрий Ветошкин.

Напомним, столичные власти сообщили, что из-за реконструкции дорог под снос может попасть около 4 тысяч деревьев. После общественного резонанса в мэрии поспешили заверить, что в это количество вошли и аварийные деревья, и кустарники.
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