В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

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На скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Адвокат последнего Бактыбек Жумашев уличил одного из экспертов — Сергея Степанова — в том, что он имеет гражданство России с 2008 года и давать заключение, выступать в суде и на следствии не может, согласно законодательству Кыргызстана. Более того, привлеченный обвинением специалист давал разные показания в суде и на следствии. Адвокаты ходатайствовали об исключении экспертной оценки Сергея Степанова в качестве доказательства вины подсудимых из материалов дела.