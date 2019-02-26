В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.
На скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.
Адвокат последнего Бактыбек Жумашев уличил одного из экспертов — Сергея Степанова — в том, что он имеет гражданство России с 2008 года и давать заключение, выступать в суде и на следствии не может, согласно законодательству Кыргызстана. Более того, привлеченный обвинением специалист давал разные показания в суде и на следствии. Адвокаты ходатайствовали об исключении экспертной оценки Сергея Степанова в качестве доказательства вины подсудимых из материалов дела.
На суде по аварии на ТЭЦ осталось допросить восемь свидетелей, защита намерена ходатайствовать о приглашении еще пяти человек, которых допросили в ходе следствия.
По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Следствие завершено, материалы переданы в суд.