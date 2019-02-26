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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (264)

Авария на ТЭЦ. В суде выяснилось, что один из экспертов — гражданин России

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

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На скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Адвокат последнего Бактыбек Жумашев уличил одного из экспертов — Сергея Степанова — в том, что он имеет гражданство России с 2008 года и давать заключение, выступать в суде и на следствии не может, согласно законодательству Кыргызстана. Более того, привлеченный обвинением специалист давал разные показания в суде и на следствии. Адвокаты ходатайствовали об исключении экспертной оценки Сергея Степанова в качестве доказательства вины подсудимых из материалов дела. 

На суде по аварии на ТЭЦ осталось допросить восемь свидетелей, защита намерена ходатайствовать о приглашении еще пяти человек, которых допросили в ходе следствия. 

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Следствие завершено, материалы переданы в суд.
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