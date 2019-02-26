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Общество

Авария на ТЭЦ. Свидетели не смогли ответить на вопросы защиты

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

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На скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

В суд вызваны эксперты Аманкул Махмутов и Сергей Степанов. Первый не мог дать разъяснение ни по одному вопросу, и в итоге председательствующий судья Эмиль Кайыпов отправил Аманкула Махмутова готовиться к следующему заседанию. А Сергей Степанов заявил, что подсудимый Айбек Калиев знал, что котельный цех не был застеклен, но объяснить, почему он так думает, не смог.

«Демонтаж баков с химообессоленной водой осенью 2017 года повлиял на то, что в январе 2018-го случилась авария», — подчеркнул Сергей Степанов.

Юристы поинтересовались, каким образом демонтаж баков мог стать одной из причин аварии, если они не работали на момент разбора 15 лет. Свидетель ответить не смог. Его также отправили готовиться. 

На суде по аварии на ТЭЦ осталось допросить еще восемь свидетелей, защита намерена ходатайствовать о приглашении еще пяти человек, которые были допрошены в ходе следствия. 

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Следствие завершено, материалы переданы в суд.
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