Это важно знать. Правила установки передвижных камер «Безопасного города»

В ГУОБДД МВД рассказали, как должны стоять передвижные камеры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правила установки аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения регламентируются требованиями КМС ГОСТ Р 57145-2018 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением». Правила утверждены приказом Национального института стандартизации и метрологии Кыргызстана.
Передвижные камеры устанавливаются сбоку от проезжей части, в том числе на разделительной полосе. При этом расстояние от точки установки оборудования до края проезжей части должно быть не менее трех метров.
Допускается установка передвижных камер с использованием специальных вышек на базе автомобиля на расстоянии не менее
Расстояние от нижнего края передвижного технического средства автоматической фото- и видеофиксации до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть от 0,5 до
Установка дорожных знаков «Видеофиксация» при работе передвижных камер не предусмотрена.