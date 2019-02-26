Это важно знать. Правила установки передвижных камер «Безопасного города»

В ГУОБДД МВД рассказали, как должны стоять передвижные камеры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Правила установки аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения регламентируются требованиями КМС ГОСТ Р 57145-2018 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением». Правила утверждены приказом Национального института стандартизации и метрологии Кыргызстана.

Передвижные камеры устанавливаются сбоку от проезжей части, в том числе на разделительной полосе. При этом расстояние от точки установки оборудования до края проезжей части должно быть не менее трех метров.

Допускается установка передвижных камер с использованием специальных вышек на базе автомобиля на расстоянии не менее 0,5 метра до края проезжей части.

Расстояние от нижнего края передвижного технического средства автоматической фото- и видеофиксации до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть от 0,5 до 2 метров .