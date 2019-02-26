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Общество

В Бишкеке начали мыть улицы

В Бишкеке начали мыть улицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники «Тазалыка» меняют зимнее оборудование на комбинированной спецтехнике для мойки столичных улиц. В течение нескольких дней она будет готова.

Сегодня помоют улицы Аалы Токомбаева, Фучика, проспекты Жибек Жолу, Манаса и Чуй.

«После окончательной готовности спецтехники и установления плюсовой температуры по утрам, мойкой охватят весь город», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что работы по санитарной очистке и вывозу твердых бытовых отходов идут в штатном режиме.

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