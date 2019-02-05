Проект детальной планировки Бишкека. Последнее слово за депутатами БГК

Проект детальной планировки центральной части столицы Кыргызстана вынесут на утверждение Бишкекского городского кенеша. Об этом стало известно на плановом совещании в мэрии.

По словам начальника Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева, с апреля по июль 2018-го проведено пять общественных слушаний для сбора замечаний и предложений.

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После рассмотрения проекта в октябре прошлого года создана межведомственная комиссия для подготовки заключения по ПДП.

«С ноября 2018 года по январь 2019-го она провела три заседания. По итогам последнего совещания комиссия подготовила проект заключения по ПДП центральной части Бишкека», — сообщил Асхат Тулебердиев.

Мэр города Азиз Суракматов поинтересовался, почему проект не утверждается столько лет.

«Нам вообще нужен этот документ? Сколько лет надо, чтобы снять все вопросы? Разъясните людям, горожанам, мне, когда утвердите документ? Тем более что мы за него уже заплатили почти всю сумму», — спросил он.

Асхат Тулебердиев ответил, что все процедуры, предусмотренные законодательством, завершены, осталось внести ПДП на утверждение горкенешем.

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«В повестке дня сессии БГК этого вопроса нет. Когда вы внесете его и утвердите? Или давайте скажем, что не будем утверждать проект и НИИ градостроительства вернет нам деньги. За эти 22 миллиона сомов в один прекрасный день с нас спросят правоохранительные органы. У меня такое чувство, что это никому не надо. Идет хаотичная застройка, много нарушений, возбуждено много уголовных дел. Если бы все это утвердили, то город строился бы в соответствии с ПДП», — отметил градоначальник.

Он добавил, что в течение месяца проект еще раз будет внесен на рассмотрение муниципалитета.

Напомним, что План детальной планировки, обнародованный в начале марта, сразу же вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

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В итоге в апреле прошлого года проект отправлен на доработку в НИИ градостроительства.

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.