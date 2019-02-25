22:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане 55 тысяч курсантов не сдали экзамен на получение водительских прав

В Кыргызстане 55 тысяч курсантов провалили экзамен на получение водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Инфоком».

В 2018 году зарегистрировано 125 тысяч курсантов. Согласно данным АИС «Тестирование водительского состава» количество проваливших экзамен курсантов за год увеличилось вдвое. В прошлом году тест не прошли 55 тысяч курсантов, в 2017-м — 26 тысяч.

Система тестирования использует мгновенную идентификацию людей по геометрии лица. Она проводится с помощью веб-камер, исключая допуск к сдаче экзаменов других лиц. Экзаменационные вопросы задаются в выборочном виде, что исключает возможность выбора билета экзаменаторами для проведения тестирования.
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
В соцсетях предлагают водительские права Кыргызстана с доставкой в Россию
Новые водительские удостоверения. В ГРС премьеру говорят одно, а делают другое
Иностранцы в Кыргызстане не могут поменять водительские права
Шаг назад. Новые водительские права: зачем менять поликарбонат на пластик?
В Кыргызстане разработали образцы водительских удостоверений нового поколения
В Кыргызстане возбудили 20 уголовных дел о выдаче водительских удостоверений
В Куршабе мужчине с умственной отсталостью выдали водительские права
В Кара-Куле сгорел пост ООБДД. Водительские права восстановят бесплатно
В Ошской области разрешили психически нездоровому человеку управлять грузовиком
Чиновник заверяет: Коррупцию при выдаче водительских удостоверений искоренили
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. &laquo;Письма счастья&raquo; пока не&nbsp;будут отправлять водителям «Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он&nbsp;будет избавляться от&nbsp;подхалимов У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
&laquo;Безопасный город&raquo;. 50&nbsp;тысяч водителей проверили штрафы за&nbsp;нарушение ПДД «Безопасный город». 50 тысяч водителей проверили штрафы за нарушение ПДД
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
MegaPay: оплачивайте услуги в&nbsp;один клик и&nbsp;выиграйте квартиру! MegaPay: оплачивайте услуги в один клик и выиграйте квартиру!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Подключи интернет от&nbsp;Jet на&nbsp;год со&nbsp;скидкой 20&nbsp;процентов Подключи интернет от Jet на год со скидкой 20 процентов
Недорогой LTE-смартфон&nbsp;&mdash; O!Phone 4G&nbsp;Joy в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплат Недорогой LTE-смартфон — O!Phone 4G Joy в рассрочку без процентов и переплат