В Кыргызстане 55 тысяч курсантов не сдали экзамен на получение водительских прав

В Кыргызстане 55 тысяч курсантов провалили экзамен на получение водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Инфоком».

В 2018 году зарегистрировано 125 тысяч курсантов. Согласно данным АИС «Тестирование водительского состава» количество проваливших экзамен курсантов за год увеличилось вдвое. В прошлом году тест не прошли 55 тысяч курсантов, в 2017-м — 26 тысяч.

Система тестирования использует мгновенную идентификацию людей по геометрии лица. Она проводится с помощью веб-камер, исключая допуск к сдаче экзаменов других лиц. Экзаменационные вопросы задаются в выборочном виде, что исключает возможность выбора билета экзаменаторами для проведения тестирования.