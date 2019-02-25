В Кыргызстане начнут регулировать цены на лекарства. Но пока не на все

В Кыргызстане в пилотном режиме планируют запустить государственное регулирование цен на лекарства и медицинские изделия.

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления об утверждении временных правил формирования цен и наценок. Коснутся они только тех препаратов, которые возмещают по Дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне.

Как уравняют цены и срежут сверхприбыль

О необходимости государственного регулирования вопрос поднимали неоднократно. Об этом говорят и пациенты, вынужденные приобретать лекарства за рубежом, и общественные организации, и депутаты. В частности, депутат Альфия Самигуллина озвучила в парламенте, что цены на медикаменты накручивают в 20-100 раз.

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Консультант по лекарственной политике Минздрава Жылдыз Жумагулова отметила, что на протяжении более 20 лет государство не регулировало цены на лекарства.

«Не было полномочий. Потому что защищали бизнес, в том числе и фармацевтический. Минздрав разработал законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об обращении медицинских изделий». Их Жогорку Кенеш утвердил в 2017 году. В законах впервые за всю историю Кыргызстана четко описано государственное регулирование сферы обращения лекарственных средств», — отметила она.

Регулирование планируют начать с лекарств из программы госгарантий и дополнительного пакета.

«В 2018-м создали рабочую группу из представителей Министерства здравоохранения, департамента лекарственного обеспечения, ФОМС, Госагентства антимонопольного регулирования, Минэкономики. Она разработала проект постановления. Проводились круглые столы с представителями фармкомпаний, производителей, Жогорку Кенеша и других министерств», — рассказала она.

Специалист отметила, что в программе госгарантий и дополнительном пакете — 58 международных непатентованных наименований лекарственных средств и 3 медицинских изделия.

В общем получается около 400 препаратов. На них будет единая цена хоть в Баткене, хоть в Бишкеке, хоть в Нарыне. Жылдыз Жумагулова

В правилах предусмотрено, что фармкомпании, занимающиеся розничной реализацией лекарств, обязаны указывать на упаковке фактическую цену.

В Минздраве изучили опыт других стран, чтобы постараться избежать подводных камней и противостояния с фармкомпаниями. По словам Жылдыз Жумагуловой, были случаи, когда после введения госрегулирования некоторые компании уходили с рынка и переставали завозить препараты.

Она рассказала, как будет работать механизм.

Поставщики обязаны указывать в заявках цены производителей. Комиссия их перепроверит, учтет прочие расходы поставщиков и рассчитает оптовые и розничные наценки – 15-20 процентов.

«Конечно, фармкомпании могут потерять прибыль. Но все должно быть в разумных пределах. Мы провели анализ и выяснили, что на многие лекарства в Кыргызстане идет сильная накрутка, причем чем дешевле препарат, тем выше наценка. Мы встречались со всеми крупными поставщиками. Они отнеслись с пониманием к нововведениям», — отметила она.

Бизнес сопротивляется новшествам

Глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев подчеркивает важность предлагаемого документа.

На ряд препаратов, закупаемых на госсредства, мы имеем завышение стоимости в 3-4 раза. Айбар Султангазиев

«Например, иммуносупрессоры для людей с трансплантированными органами, такие как «Такролимус», «Програф». На рынке только один поставщик этих препаратов. Он диктует цену. Есть онкопрепараты и другие, на которые фармкомпании из-за монополии устанавливают произвольные цены, гораздо выше мировых. Поэтому важно регулировать торговую наценку», — считает он.

По его словам, регулирование затрагивает только лекарства, закупаемые на государственные средства.

Это позволит минимум на 50-70 процентов снизить цену и почти в 2 раза увеличить объем закупок лекарств. Айбар Султангазиев

«А если учесть, что государство является основным закупщиком лекарств на рынке, приобретая около 30 процентов всех поступающих препаратов, то снижение цен при госзакупках повлияет и на их стоимость на рынке», — отметил он.

Айбар Султангазиев добавил, что предлагаемому нововведению активно будет сопротивляться бизнес.

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«Предприниматели уже это делают, но кулуарно, задерживая продвижение документов, бюрократизируя процесс, находя недостатки в документах. Один из примеров, когда в парламентском комитете по социальной политике пытались заблокировать поправки в закон о госзакупках, которые позволяли закупать лекарства через международные механизмы. Кто-то проконсультировал неверно депутатов, и они проголосовали против. Мы даже знаем кто, они точно связаны с местной фармкомпанией», — рассказал он.

Глава Союза фармацевтов Кыргызстана Эрнис Асанов уверяет, что фармкомпании противостоять не собираются.

«Мы участвовали в обсуждении правил. Думаю, компании готовы к новым правилам. Это выбор того, кто платит деньги. ФОМС может давать те цены, которые им выгодны», — отметил он.

Эрнис Асанов добавил, что фирмы не откажутся завозить препараты.

На местном рынке очень жесткая конкуренция. Выигрывать будут те, кто предложит наиболее выгодные условия. Эрнис Асанов

«Многие называют фармкомпании баронами, миллионерами. Но того бизнеса, который был раньше, уже нет. Страна маленькая, все работают на кредитах», — отметил он.

Глава Союза фармацевтов подчеркнул, что государственное регулирование цен есть во многих странах.

«Кто-то вводил, но впоследствии убрал, где-то механизм работает успешно. Если государству выгодно сэкономить бюджетные средства, в том направлении и нужно стремиться двигаться», — подытожил он.